На трассе в Приморье туристический автобус столкнулся с грузовиком

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса и грузового автомобиля, в результате которого пострадали восемь человек, включая несовершеннолетнего ребенка. Об этом сообщило УМВД России по региону.
Инцидент случился на 23-м километре автодороги Уссурийск — Пограничный в районе населенного пункта Галенки. По предварительной информации, автобус марки King Long, следовавший по маршруту из китайского города Суйфэньхэ, совершил столкновение с грузовиком, перевозившим зерно.
Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, травмы различной степени тяжести получили водитель и семь пассажиров автобуса: женщины 44, 55 и 69 лет, двое мужчин 20 и 23 лет, а также 11-летний мальчик. Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь с последующим направлением на амбулаторное лечение. На момент аварии в транспортном средстве находились 25 человек.
По факту происшествия возбуждено административное дело по статье 12.24 КоАП РФ («Нарушение Правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего»). Региональная прокуратура взяла на контроль расследование всех обстоятельств инцидента.
