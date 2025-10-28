На трассе в Приморье туристический автобус столкнулся с грузовиком

Согласно официальному заявлению правоохранительных органов, травмы различной степени тяжести получили водитель и семь пассажиров автобуса: женщины 44, 55 и 69 лет, двое мужчин 20 и 23 лет, а также 11-летний мальчик. Всем пострадавшим была оказана неотложная медицинская помощь с последующим направлением на амбулаторное лечение. На момент аварии в транспортном средстве находились 25 человек.