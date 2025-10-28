Новосибирец подделал документы, чтобы не делить имущество с бывшей женой

По данным следствия, обвиняемый, выступавший ответчиком по иску бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества, решил ввести суд в заблуждение, чтобы избежать раздела недвижимости. Через своего представителя он представил в судебное заседание подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру, якобы подтверждающую покупку строительных материалов.