Новосибирец подделал документы, чтобы не делить имущество с бывшей женой

Теперь ему грозит наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет.

Источник: Комсомольская правда

Прокурор Ордынского района утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя. Мужчина обвиняется по статье о фальсификации доказательств в гражданском деле лицом, участвующим в деле. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

По данным следствия, обвиняемый, выступавший ответчиком по иску бывшей супруги о разделе совместно нажитого имущества, решил ввести суд в заблуждение, чтобы избежать раздела недвижимости. Через своего представителя он представил в судебное заседание подложную квитанцию к приходному кассовому ордеру, якобы подтверждающую покупку строительных материалов.

За подобное преступление уголовным законом предусмотрено наказание в виде исправительных работ на срок до двух лет. В ближайшее время уголовное дело будет рассмотрено Ордынским районным судом.