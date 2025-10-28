Ричмонд
В Приморье восемь человек пострадали при столкновении автобуса и грузовика

Всего в автобусе находились 25 человек, большинство из которых не пострадали.

Источник: Аргументы и факты

В Приморском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием туристического автобуса, в результате которого пострадали водитель и семь пассажиров, среди них — 11-летний ребенок.

Авария случилась на участке трассы Уссурийск — Пограничный, где, по предварительным данным, автобус столкнулся с грузовиком, перевозившим зерно.

По информации регионального управления МВД, медицинскую помощь пострадавшим оказали на месте, после чего они были направлены на амбулаторное лечение. Всего в автобусе находились 25 человек, большинство из которых не пострадали.

Следственные органы и прокуратура контролируют установление всех обстоятельств аварии. По факту происшествия начато административное расследование в соответствии со статьей 12.24 Кодекса об административных правонарушениях, предусматривающей ответственность за нарушение правил дорожного движения, повлекшее вред здоровью людей.

Ранее в городе Артём на улице Кирова произошло серьёзное дорожно-транспортное происшествие, повлёкшее за собой человеческую жертву.