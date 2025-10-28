Ричмонд
+11°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Тулуне ребенку, пострадавшему от укуса собаки, выплатят компенсацию

Владелец животного должен семье 30 тысяч рублей.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Тулуне ребенку, пострадавшему от укуса собаки, выплатят компенсацию. В июле 2024 года соседская собака была без привязи за пределами участка и напала на ребенка. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, к ним обратилась мать пострадавшего.

— Тулунская межрайонная прокуратура добилась через суд компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.

Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь межрайонная прокуратура будет следить, чтобы владелец животного выплатил деньги семье.

Ранее КП-Иркутск сообщала, что собаке, над которой издевались школьники под Иркутском, ищут хозяев.