В Тулуне ребенку, пострадавшему от укуса собаки, выплатят компенсацию. В июле 2024 года соседская собака была без привязи за пределами участка и напала на ребенка. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, к ним обратилась мать пострадавшего.