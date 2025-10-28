В Тулуне ребенку, пострадавшему от укуса собаки, выплатят компенсацию. В июле 2024 года соседская собака была без привязи за пределами участка и напала на ребенка. Как рассказали КП-Иркутск в региональной прокуратуре, к ним обратилась мать пострадавшего.
— Тулунская межрайонная прокуратура добилась через суд компенсации морального вреда в размере 30 тысяч рублей, — уточнили в пресс-службе надзорного ведомства.
Суд встал на сторону прокуратуры. Теперь межрайонная прокуратура будет следить, чтобы владелец животного выплатил деньги семье.
