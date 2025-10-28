«Драка» со стулом закончилась госпитализацией для жителя Новосибирска

27 октября в новосибирском микрорайоне Горский произошел странный инцидент, попавший на видео. Мужчина, находившийся в неадекватном состоянии, устроил «драку» со стулом возле жилого дома.
Сначала дебошир стучался в окна, затем переключился на офисный стул, который в результате выбросил на тротуар. А позже и сам мужчина упал с высоты более двух метров.
Как сообщается в Telegram-канале «Горский микрорайон Новосибирск», на место прибыла скорая помощь и пострадавшего увезли в медицинское учреждение.
