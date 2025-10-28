В Ташкенте задержан посредник, предлагавший «помощь» с возвратом НДС за вознаграждение

В поле зрения правоохранителей попал бывший сотрудник налоговых органов, ныне работающий бухгалтером в транспортно-логистической компании в Ташкенте. Воспользовавшись своими прежними связями, он предложил представителям одной из фирм, производящих лакокрасочную продукцию, «решить вопрос» возврата отрицательной разницы по НДС на сумму 17 миллиардов сумов. За свои услуги он потребовал 35 тысяч долларов, пообещав также содействовать повторной активации приостановленного НДС-сертификата.
В ходе оперативного мероприятия, когда посредник получил от основателя компании 20 500 долларов, его задержали с поличным. По данному факту возбуждено уголовное дело по части 4 пункта «а» статьи 168 (мошенничество в особо крупном размере) и статье 211 (дача взятки) Уголовного кодекса.
В процессе предварительного следствия выяснилось, что посредник действовал не один. В схему был вовлечён старший инспектор Налогового комитета, который теперь также проходит по делу в качестве подозреваемого.
Расследование продолжается, все участники коррупционной схемы будут привлечены к ответственности в установленном законом порядке.