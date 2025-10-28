В Ташкенте задержан посредник, предлагавший «помощь» с возвратом НДС за вознаграждение

В поле зрения правоохранителей попал бывший сотрудник налоговых органов, ныне работающий бухгалтером в транспортно-логистической компании в Ташкенте. Воспользовавшись своими прежними связями, он предложил представителям одной из фирм, производящих лакокрасочную продукцию, «решить вопрос» возврата отрицательной разницы по НДС на сумму 17 миллиардов сумов. За свои услуги он потребовал 35 тысяч долларов, пообещав также содействовать повторной активации приостановленного НДС-сертификата.