У побережья Камчатки произошло шесть афтершоков магнитудой до 4,8

Ранее в Камчатском филиале Геофизической службы РАН сообщили о землетрясении магнитудой 5.0, зарегистрированном в акватории Тихого океана. По данным учёных, подземные толчки были отмечены 28 октября в 11:00 по местному времени в районе восточного побережья полуострова.