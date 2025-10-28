Ричмонд
В Иркутске на перекрестке Тимирязева и Грязнова трамвай столкнулся с иномаркой

Внедорожник выехал на встречную полосу, по которой в это время ехал трамвай.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Иркутске на перекрестке Тимирязева и Грязнова трамвай столкнулся с иномаркой. Видео аварии, которая произошла утром 28 октября, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что внедорожник прямо двигался по улице Грязнова. Но в какой-то момент решил свернуть на встречную полосу.

В это время по трамвайным путям ехать общественный транспорт, который и врезался в автомобиль и проехал с ним вперед еще несколько метров.

Один из водителей, который заснял этот момент на видеорегистратор, прокомментировал нарушение владельца иномарки: «Решил, что долго стоим и вылез на встречку, чтоб проехать перекресток первым».

В городской Госавтоинспекции отметили, что информации о пострадавших не поступало.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что на участке дороги «Братск-Усть-Илимск» ограничили движение для фур и автобусов.