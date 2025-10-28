В Иркутске на перекрестке Тимирязева и Грязнова трамвай столкнулся с иномаркой. Видео аварии, которая произошла утром 28 октября, появилось в социальных сетях. На кадрах видно, что внедорожник прямо двигался по улице Грязнова. Но в какой-то момент решил свернуть на встречную полосу.