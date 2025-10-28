Ричмонд
Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

Российским силам противовоздушной обороны (ПВО) удалось ликвидировать один беспилотный летательный аппарат (БПЛА) Украины, которые направлялись к Москве. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Уничтожен один вражеский БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал Собянин в мессенджере MAX.

27 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Так, в Брянской области были уничтожены 14 БПЛА, в Тульской — четыре, в Московском регионе — три, из которых два направлялись на Москву. Также два дрона были сбиты над Орловской областью.

26 октября более 10 мощных взрывов прозвучало над Тульской областью. По предварительным данным, над регионом работали силы противовоздушной обороны.

