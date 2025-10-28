Собянин: Пресечена еще одна попытка атаки беспилотника на Москву

27 октября в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО в период с 20:00 до 23:00 уничтожили 23 беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины (ВСУ) над территорией страны. Так, в Брянской области были уничтожены 14 БПЛА, в Тульской — четыре, в Московском регионе — три, из которых два направлялись на Москву. Также два дрона были сбиты над Орловской областью.