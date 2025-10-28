В ДТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек

В Боливии произошла крупная дорожная авария, в результате которой погибли 15 человек и еще 20 получили травмы. Инцидент произошел в понедельник в департаменте Кочабамба, где междугородний автобус сорвался в глубокое ущелье. Об этом сообщило местное издание El Deber.