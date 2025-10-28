В ДТП с автобусом в Боливии погибли 15 человек

В Боливии произошла крупная дорожная авария, в результате которой погибли 15 человек и еще 20 получили травмы. Инцидент произошел в понедельник в департаменте Кочабамба, где междугородний автобус сорвался в глубокое ущелье. Об этом сообщило местное издание El Deber.
По данным СМИ, на место происшествия первыми прибыли жители близлежащих населенных пунктов, которые пытались помочь пострадавшим до прибытия спасателей. Транспортное средство получило серьезные повреждения и фактически было полностью разрушено в результате падения.
Выяснилось, что водитель автобуса выжил и сейчас находится под наблюдением медиков. Полиция проводит расследование, рассматривая версию превышения скорости и возможных нарушений правил эксплуатации транспортного средства.
