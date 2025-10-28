Силы ПВО сбили украинский беспилотник, летевший к Москве

Напомним, накануне вечером в Московской области силы ПВО перехватили ещё три украинских беспилотных летательных аппарата, два из которых двигались в сторону Москвы. В общей сложности в период с 20:00 до 23:00 27 октября были уничтожены 23 дрона ВСУ в воздушном пространстве четырёх регионов России. Сутками ранее, в ночь на 27 октября в небе над российскими регионами силы ПВО уничтожили 193 украинских беспилотника. В частности, 40 БПЛА было сбито над Московским регионом. Больше всего дронов — 47 — уничтожили над Брянской областью.