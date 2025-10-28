Блэкаут на Сахалине привел к отключению воды и тепла

Массовое отключение электроэнергии на юге и в центре Сахалина привело к остановке подачи воды. Об этом сообщила мэр Анивского района Светлана Швец в своем Telegram-канале.
По ее словам, водоснабжение осуществляется за счет генераторов, однако давление воды слабое, что может вызвать перебои, особенно на верхних этажах зданий. Одновременно аварийные бригады обследуют сети на предмет возможных утечек.
Власти обещают организовать подвоз воды, а волонтеры доставят бутилированную воду пожилым людям, инвалидам и семьям с маленькими детьми.
— В связи с перебоями с водоснабжением будет производиться подвоз воды по ориентировочному графику. Дополнительно я обратилась к волонтерам «Единой России», чтобы помогли с развозом бутилированной воды на дом для лиц старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и мамочек с грудными детьми, — говорится в сообщении.
Перебои с водоснабжением также повлекли отключения теплоснабжения в некоторых домах. Ситуацию с электроснабжением лично контролирует министр энергетики Дмитрий Куварин.
Ранее масштабное отключение электроэнергии произошло на Сахалине, оставив без света несколько районов и городов. Инциденту предшествовала яркая вспышка в районе ТЭЦ-1. Позже губернатор региона Валерий Лимаренко сообщил, что причиной массового отключения электроэнергии в ряде населенных пунктов Сахалинской области стал обрыв грозотроса на линии электропередачи (ЛЭП), соединяющей подстанции «Центральная» и «Южно-Сахалинская» в Южно-Сахалинске.