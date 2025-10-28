Ричмонд
Стали известны подробности о подростках, избивших сверстника в Перми

Парня заставили извиняться, стоя на коленях.

Источник: Соцсети

Подробности о подростках, которые избили и поставили на колени сверстника в Перми, рассказали в департаменте социальной политики Администрации губернатора Прикамья сайту perm.aif.ru.

Речь об участниках инцидента, о котором стало известно 24 октября. В Сети распространялось жёсткое видео о том, как толпа подростков издевается над своим сверстником. Парня заставляли встать на колени и извиниться, нанося удары по его спине и голове.

В департаменте соцполитики сообщили, что все участники произошедшего установлены. Подозреваемыми по делу стали два несовершеннолетних юноши.

«В настоящее время установлены все участники происшествия. В нанесении побоев подозреваются двое несовершеннолетних, ранее не состоявших на различных видах учёта», — рассказали в департаменты сайту perm.aif.ru.

Напомним, расследованием уголовного дела занимаются следователи СУ СКР по Пермскому краю. Его ход и результаты проконтролирует прокуратура. Также доклад по делу ждёт глава СКР Александр Бастрыкин.