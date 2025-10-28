Собянин: силы ПВО сбили летевший на Москву дрон

Российские системы противовоздушной обороны ликвидировали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону столицы. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
По его словам, угрозу удалось нейтрализовать до того, как дрон достиг города. На месте падения фрагментов аппарата оперативно работают специалисты экстренных служб, оценивая возможные последствия инцидента.
Градоначальник отметил, что жертв и разрушений в результате атаки не зафиксировано. Все городские службы продолжают работу в штатном режиме.
Ранее сообщалось, что двое мирных жителей села Торское под Красным Лиманом в Донецкой Народной Республике получили ранения в результате атаки украинского беспилотника, сбросившего зажигательный боеприпас.