Завершилось расследование против отца детей из Канска, убитых их матерью

Трагедия произошла в апреле 2025 года в красноярском городе Канск. В частном доме на улице Герцена были найдены тела троих детей — четырехлетней девочки, мальчиков в возрасте семи месяцев и восьми лет — с рублеными ранами в области головы и других частей тела. Против 29-летней матери было возбуждено дело об убийстве, совершенном с особой жестокостью. Информированный источник сообщал РИА Новости, что семимесячному мальчику мать отрубила голову и поставила в сервант.