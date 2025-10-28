Буйный пассажир напал с вилкой на людей во время рейса, ему грозит 10 лет тюрьмы

Во время перелёта из Чикаго (США) в Германию 28-летний студент из Индии Пранит Кумар Усирипалли устроил на борту настоящий дебош, сообщает The New York Post. Инцидент произошёл 25 октября на рейсе № 431.
Во время полёта Усирипалли набросился с металлической вилкой на 17-летнего подростка, спавшего рядом. Затем он ранил ещё одного юношу, который также направлялся в Германию. Когда экипаж попытался его остановить, мужчина изобразил пальцами пистолет, сунул их себе в рот и «спустил курок». После этого он ударил по щеке женщину, сидевшую неподалёку.
Пилоты приняли решение совершить экстренную посадку в Бостоне, где нарушителя уже ждала полиция. По словам прокурора, Усирипалли находился в США незаконно — его студенческую визу аннулировали после проблем с поведением в университете.
Теперь ему грозит до 10 лет тюрьмы и штраф в 250 тысяч долларов за нападение и угрозу безопасности полёта.
Читайте также: Раскрыто, что одна ошибка стюардессы нанесла ущерб авиакомпании на ₽5,5 млн.