Буйный пассажир напал с вилкой на людей во время рейса, ему грозит 10 лет тюрьмы

Во время полёта Усирипалли набросился с металлической вилкой на 17-летнего подростка, спавшего рядом. Затем он ранил ещё одного юношу, который также направлялся в Германию. Когда экипаж попытался его остановить, мужчина изобразил пальцами пистолет, сунул их себе в рот и «спустил курок». После этого он ударил по щеке женщину, сидевшую неподалёку.