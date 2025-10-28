В Ревде пьяный автомобилист въехал в трех девочек: две из них погибли

«37-летний водитель автомобиля “Лада” допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом», — рассказали в СК России по Свердловской области.
ЧП произошло на улице Чехова. Уточняется, что пилот «Лады» был пьян в момент, когда случилось ДТП. Из-за полученных травм две девочки погибли на месте. Третья получила серьезные увечья и сейчас находится в больнице.
Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Сыщики устанавливают личности пострадавших.
«ФедералПресс» ранее рассказывал, что на трассе Екатеринбург — Тюмень микроавтобус столкнулся с бетономешалкой.