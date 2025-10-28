Ричмонд
В Ревде пьяный автомобилист въехал в трех девочек: две из них погибли

РЕВДА, 28 октября, ФедералПресс. Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту ДТП в городе Ревде, в котором погибли две несовершеннолетние. По сообщению ведомства, девочки стояли на тротуаре, и в них влетел нетрезвый водитель.

Источник: РИА "Новости"

«37-летний водитель автомобиля “Лада” допустил наезд на трех девочек, которые в этот момент находились на тротуаре в ожидании разрешающего сигнала светофора перед регулируемым пешеходным переходом», — рассказали в СК России по Свердловской области.

ЧП произошло на улице Чехова. Уточняется, что пилот «Лады» был пьян в момент, когда случилось ДТП. Из-за полученных травм две девочки погибли на месте. Третья получила серьезные увечья и сейчас находится в больнице.

Следственный комитет возбудил уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения (ч. 6 ст. 264 УК РФ). Сыщики устанавливают личности пострадавших.

