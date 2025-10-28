Гладков: Атаки ВСУ на Белгородское водохранилище угрожают водоснабжению региона

Украинские войска 26 октября обстреляли ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища, где в это время проводились ремонтные работы. Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Глава региона отметил, что ремонтные бригады демонстрируют героизм, работая в условиях непрекращающихся атак.
— Проявляют истинные чудеса героизма, абсолютно простые гражданские люди, которые пытаются спасти воду, резерв, защитить людей и добиваются больших успехов, — заявил Гладков во время вечернего эфира.
Гладков подчеркнул, что областной центр не останется без воды, так как основное водоснабжение осуществляется через скважины, а водохранилище не является главным источником. Однако существует угроза потери воды в водохранилищах, что может привести к значительным потерям при последующем восстановлении. Губернатор заявил, что принимаются «экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага».
26 октября Гладков заявил, что в результате удара ВСУ по плотине Белгородского водохранилища около 10 частных огородов оказались подтоплены — жилье не пострадало. При этом губернатор объявил об эвакуации горожан, живущих в областях, где возможно затопление.