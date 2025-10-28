Гладков: Атаки ВСУ на Белгородское водохранилище угрожают водоснабжению региона

Гладков подчеркнул, что областной центр не останется без воды, так как основное водоснабжение осуществляется через скважины, а водохранилище не является главным источником. Однако существует угроза потери воды в водохранилищах, что может привести к значительным потерям при последующем восстановлении. Губернатор заявил, что принимаются «экстраординарные меры для того, чтобы защититься от ударов врага».