Гладков: ВСУ обстреляли дамбу Белгородского водохранилища во время ремонта

По его словам, бригады ремонтников в течение нескольких последних суток героически продолжают работать на объектах, несмотря на ракетные и беспилотные удары со стороны киевского режима.
Губернатор заверил, что Белгород не останется без воды, так как водохранилище не является главным водозабором для областного центра и большей части области. По словам Гладкова, в основном подача воды потребителям осуществляется через скважины. Однако угроза потери воды в водохранилищах сохраняется, и для её предотвращения руководство региона прилагает все необходимые усилия.
Напомним, что на днях украинские силы атаковали плотину Белгородского водохранилища. Власти опасаются, что разрушение может вызвать подтопление. По последней информации, обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, вода затопила огороды, в четырёх населённых пунктах состоялись обходы администрации региона. 16 человек были размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам. Известно, что ВСУ при ударе использовали три ракеты GMLRS производства США.
