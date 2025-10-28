Ричмонд
Гладков: ВСУ обстреляли дамбу Белгородского водохранилища во время ремонта

Боевики Вооружённых сил Украины (ВСУ) обстреливали ракетами и атаковали дронами дамбу Белгородского водохранилища во время проведения на ней ремонтных работ. Об этом заявил глава Белгородской области Вячеслав Гладков.

Источник: Life.ru

По его словам, бригады ремонтников в течение нескольких последних суток героически продолжают работать на объектах, несмотря на ракетные и беспилотные удары со стороны киевского режима.

Губернатор заверил, что Белгород не останется без воды, так как водохранилище не является главным водозабором для областного центра и большей части области. По словам Гладкова, в основном подача воды потребителям осуществляется через скважины. Однако угроза потери воды в водохранилищах сохраняется, и для её предотвращения руководство региона прилагает все необходимые усилия.

Напомним, что на днях украинские силы атаковали плотину Белгородского водохранилища. Власти опасаются, что разрушение может вызвать подтопление. По последней информации, обстановка в Шебекинском округе остаётся стабильной, вода затопила огороды, в четырёх населённых пунктах состоялись обходы администрации региона. 16 человек были размещены в ПВР, остальные отправились к родственникам. Известно, что ВСУ при ударе использовали три ракеты GMLRS производства США.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.