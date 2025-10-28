Гладков: ВСУ обстреляли дамбу Белгородского водохранилища во время ремонта

Губернатор заверил, что Белгород не останется без воды, так как водохранилище не является главным водозабором для областного центра и большей части области. По словам Гладкова, в основном подача воды потребителям осуществляется через скважины. Однако угроза потери воды в водохранилищах сохраняется, и для её предотвращения руководство региона прилагает все необходимые усилия.