В Южной Корее арестован гражданин Узбекистана за сбор средств для террористов под видом помощи для Африки

Мужчина прибыл в Южную Корею в 2018 году по студенческой визе, однако впоследствии бросил колледж и с марта 2023 года проживал в стране как заявитель на убежище. За это время он 11 раз подавал документы на получение статуса беженца, но каждый раз получал отказ.