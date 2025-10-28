Ричмонд
+11°
облачно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Южной Корее арестован гражданин Узбекистана за сбор средств для террористов под видом помощи для Африки

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В Южной Корее полиция задержала 29-летнего гражданина Узбекистана, подозреваемого в продвижении идей исламского экстремизма, а также сборе средств для финансирования террористических организаций под видом благотворительной деятельности. Об этом сообщает южнокорейское издание Chosun.

Источник: Vaib.Uz

По версии следствия, мужчина управлял восемью аккаунтами в социальных сетях, включая Instagram, через которые активно продвигал экстремистские идеи и организовывал сбор пожертвований. Всего ему удалось собрать около 952 миллионов корейских вон (около 660 тысяч долларов) под предлогом поддержки благотворительной организации, якобы занимающейся строительством колодцев в Африке.

Как установили правоохранители, часть собранных средств была переведена в криптовалюте на кошельки, принадлежащие террористической организации «Катиба ат-Таухид валь-Джихад», включённой в санкционный список ООН, а также международной террористической группировке ХАМАС, которая также находится под санкциями.

Кроме того, выяснилось, что гражданин Узбекистана публиковал в социальных сетях многочисленные экстремистские призывы и агитационные материалы.

Мужчина прибыл в Южную Корею в 2018 году по студенческой визе, однако впоследствии бросил колледж и с марта 2023 года проживал в стране как заявитель на убежище. За это время он 11 раз подавал документы на получение статуса беженца, но каждый раз получал отказ.

Журналисты отмечают, что ранее в Узбекистане против него уже были выданы ордера на арест по обвинениям, связанным с финансированием терроризма. Посольство Узбекистана аннулировало его паспорт и обратилось к южнокорейской полиции с просьбой задержать подозреваемого.

В настоящее время следствие выясняет, действовал ли задержанный в одиночку или имел сообщников во время пребывания в Корее.

Узнать больше по теме
ООН: история, миссия, структура и глобальные задачи объединения
Международная организация, которая объединяет почти все государства планеты. Раскрываем ключевые аспекты деятельности ООН, вспоминаем историю ее становления и анализируем степень влияния на мировую политику.
Читать дальше