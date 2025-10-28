Ричмонд
Мирный житель пострадал в результате удара ВСУ по автомобилю в Брянской области

В Брянской области в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) дроном-камикадзе пострадал мирный житель. Об этом во вторник, 28 октября, сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

Инцидент произошел вблизи поселка Погар Погарского района.

— Киевский режим продолжает совершать бесчеловечные преступления против мирных граждан. Очередной варварский удар ВСУ нанесли с помощью дронов-камикадзе по движущемуся автомобилю вблизи поселка Погар Погарского района, — написал Богомаз в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, в результате нападения мужчина получил ранения и был доставлен в больницу, где ему оказали необходимую медицинскую помощь. Автомобиль получил механические повреждения. Богомаз пожелал пострадавшему скорейшего выздоровления.

Накануне стало известно, что три женщины получили ранения в результате атаки украинского беспилотника (БПЛА), направленной на гражданский автомобиль, недалеко от поселка Погар в Брянской области.

27 октября Министерство обороны РФ сообщило, что силы противовоздушной обороны ликвидировали 193 украинских БПЛА над российскими регионами. При этом 47 дронов сбили над территорией Брянской области.

