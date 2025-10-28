В Курагинском районе директор МУПа похищал деньги вместо выплат работникам

В Курагинском районе возбуждено уголовное дело о невыплате зарплат на фоне хищений в МУП. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края,
Прокуратура Курагинского района по результатам проверки возбудила уголовное дело в отношении директора МУП «Артемовское городское хозяйство». Он подозревается в полной невыплате заработной платы сотрудникам свыше двух месяцев (ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).
Поводом для проверки стали жалобы работников, которые перестали своевременно получать зарплату. Следствие установило, что с января 2024 по февраль 2025 года на счета предприятия поступали значительные средства — более 6,8 млн рублей от абонентов за коммунальные услуги. Однако руководство вместо расчета с персоналом направляло деньги в неизвестном направлении.
Более 3,8 млн рублей были выданы под отчет директору и другим лицам. В частности, экс-глава города получила 24 тысячи рублей, целевое использование которых не подтверждено. При этом на выплату зарплат было направлено чуть больше половины поступлений, а долг перед 21 сотрудником, достигший 2 млн рублей, был погашен только после вмешательства прокуратуры.
По иску надзорного ведомства двое работников были восстановлены в трудовых правах. Параллельно в отношении бывшего главы города проводится процессуальная проверка, а также расследуется отдельное уголовное дело о хищении бюджетных средств.
Ранее сообщалось о том, что директор красноярской хлебопекарни задолжал работникам 14 млн рублей.