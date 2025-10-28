В Курагинском районе директор МУПа похищал деньги вместо выплат работникам

Более 3,8 млн рублей были выданы под отчет директору и другим лицам. В частности, экс-глава города получила 24 тысячи рублей, целевое использование которых не подтверждено. При этом на выплату зарплат было направлено чуть больше половины поступлений, а долг перед 21 сотрудником, достигший 2 млн рублей, был погашен только после вмешательства прокуратуры.