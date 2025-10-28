Ричмонд
Авиакомпанию «Ангара» будут судить за ущерб лесу от упавшего самолета

Авиакомпанию «Ангара» будут судить за ущерб лесу от упавшего самолета.

Источник: Freepik

Авиакомпанию «Ангара» будут судить за ущерб лесу от упавшего самолета. Министерство лесного хозяйства Амурской области подало иск на 535 тысяч рублей. Согласно информации из судебной картотеки.

Сумма иска — это оценка ущерба, который понес лесной фонд после падения самолета Ан-24 в Тындинском районе. Суд будет рассматривать дело в упрощенном порядке — без заседаний и вызова сторон в суд.

Авиакомпания должна до 12 ноября представить свои возражения по иску. До 3 декабря обе стороны могут подавать дополнительные документы. Окончательное решение по делу суд должен вынести в течение двух месяцев.

Напомним АиФ-Иркутск писали, что авиакомпания «Ангара» лишилась разрешения на полеты. Её пассажирские рейсы отменяются с 5 ноября.