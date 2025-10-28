Несколько районов Сахалина остались без воды: что известно о причинах блэкаута

Она сообщила, что пострадавшим организуют подвоз воды. Мэр также пообещала снабжение ряда жителей бутилированной водой. По ее словам, ресурсы поступят в дома пожилых граждан, а также людей с ограниченными возможностями и женщин с грудными детьми.