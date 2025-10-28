Ричмонд
Несколько районов Сахалина остались без воды: что известно о причинах блэкаута

Мэр Швец назвала блэкаут причиной прекращения водоснабжения в районах Сахалина.

Источник: Комсомольская правда

По всему югу Сахалина и центральной части острова временно прекратилось водоснабжение. ЧП связано с блэкаутом. Об этом предупредила мэр Анивского района Сахалина Светлана Швец в Telegram-канале.

Она сообщила, что пострадавшим организуют подвоз воды. Мэр также пообещала снабжение ряда жителей бутилированной водой. По ее словам, ресурсы поступят в дома пожилых граждан, а также людей с ограниченными возможностями и женщин с грудными детьми.

«Водоснабжение осуществляется за счет генераторов, но давление слабое, поэтому возможны перебои, особенно на верхних этажах», — уточнила Светлана Швец.

На Сахалине в 8:00 по местному времени зафиксировали массовое отключение электроснабжения. Проблемы связаны со сбоем на Южно-Сахалинской ТЭЦ-1. Всё случилось из-за обрыва грозотроса.