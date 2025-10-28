В Башкирии утвердили график закрытия роддомов на плановую помывку

Министерство здравоохранения Башкирии разработало расписание плановых закрытий родильных домов для проведения санобработки в будущем году. Согласно проекту документа, помывки в медицинских учреждениях пройдут с апреля по ноябрь 2026 года.
В Уфе корпус Б Республиканского перинатального центра, ранее известный как роддом № 4, приостановит работу с 1 по 28 июня. Корпус А этого же учреждения будет закрыт с 6 по 26 июля.
Роддом при клинике имени Куватова планируют обработать с 17 августа по 6 сентября. Родильное отделение № 6 при БГМУ закроется с 5 августа по 8 сентября. Городской перинатальный центр (бывший роддом № 3) будет на санобработке с 27 июля по 16 августа, а Дёмский роддом — с 23 сентября по 6 октября.
В других городах республики график помывок распределился следующим образом: Белорецк — с 6 по 19 мая (поблочно, без полного закрытия), Сибай — с 9 по 22 сентября, Баймак — с 1 по 14 июля, Акъяр — с 19 августа по 9 сентября, Кумертау — с 10 по 23 июня, Мелеуз — с 16 по 29 сентября, Салават — с 29 апреля по 12 мая, Ишимбай — с 9 по 22 сентября, Стерлитамак — с 24 сентября по 14 октября, Октябрьский — с 19 августа по 8 сентября, Туймазы — с 29 июля по 18 августа, Белебей — с 24 июня по 7 июля, Нефтекамск — с 22 июня по 5 июля, Бирск — с 14 по 28 октября, Месягутово — с 11 по 24 ноября, Дюртюли — с 1 по 14 апреля.
На время проведения санобработок беременных женщин и рожениц будут принимать другие родильные дома региона.
