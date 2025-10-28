В Магнитогорске осудят женщину за попытку продать 85 свёртков с наркотиками

В Магнитогорске завершено расследование уголовного дела об организации сбыта наркотиков. Его фигуранткой стала 30-летняя местная жительница, сообщили в пресс-службе регионального главка МВД.
Наркополицейские выяснили, что женщина занимается распространением как растительных, так и синтетических наркотиков через тайники-закладки, и задержали её.
При задержании у наркоторговки изъяли 117 граммов мефедрона и 42 грамма гашиша. А в ходе обыска у неё в квартире нашил весы для фасовки запрещенных веществ и упаковочные материалы.
В полиции Магнитогорска возбудили уголовное дело по статье о сбыте наркотических веществ. На время следствия подозреваемая находилась в СИЗО.
Сейчас дело расследовано и передано в Орджоникидзевский райсуд.
Ранее в Челябинске у иностранцев-нелегалов изъяли 200 свёрков с метадоном, а в городском парке культуры им. Гагарина задержали закладчика с 400 граммами другого синтетического наркотика.