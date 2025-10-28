Глава СК заинтересовался делом о нападении иностранцев на самарчанок

В Самаре местные жительницы отказали иностранцам и столкнулись с преследованием. Делом заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.
— По версии следствия, историю активно распространяют в социальных сетях. Потерпевшие ответили отказом иностранцам, но те решили не сдаваться. Они преследовали девушек и совершали в отношении них противоправные действия, — отметили в сообщении.
СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства поручил региональному руководителю представить доклад о ходе проведения работ и установленных обстоятельствах.