Глава СК заинтересовался делом о нападении иностранцев на самарчанок

В Самаре иностранцы преследовали девушек, отказавшихся с ними знакомиться.

Источник: Комсомольская правда

В Самаре местные жительницы отказали иностранцам и столкнулись с преследованием. Делом заинтересовался глава следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

— По версии следствия, историю активно распространяют в социальных сетях. Потерпевшие ответили отказом иностранцам, но те решили не сдаваться. Они преследовали девушек и совершали в отношении них противоправные действия, — отметили в сообщении.

СУ СК России по Самарской области расследует уголовное дело по статье «Хулиганство». Глава ведомства поручил региональному руководителю представить доклад о ходе проведения работ и установленных обстоятельствах.