Минобороны: Средства ПВО сбили за ночь 17 беспилотников ВСУ над регионами РФ

Средства противовоздушной обороны за ночь уничтожили 17 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над несколькими российскими регионами. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Министерстве обороны России.

Новость дополняется.