Замер на высоте трех метров: подросток едва не погиб, сорвавшись с водонапорной башни

Спокойный день в Улан-Удэ мог закончиться трагедией, но благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без последствий. Подросток сорвался с водонапорной башни и застрял на высоте примерно трёх метров над землёй.
— Об этом случае незамедлительно сообщили сотрудники скорой помощи в службу спасения, — сообщили КП-Иркутск в агентстве ГО и ЧС города Улан-Удэ.
Используя специальное альпинистское снаряжение и аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели сложную высотную эвакуацию. Пострадавшего сняли с опасной высоты и передали врачам, там ему оказывают необходимую помощь.
Что побудило парня забраться на водонапорную башню и почему он упал, пока остаётся неизвестным.
