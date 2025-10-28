Ричмонд
Замер на высоте трех метров: подросток едва не погиб, сорвавшись с водонапорной башни

В Улан-Удэ спасли подростка, который упал с водонапорной башни.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

Спокойный день в Улан-Удэ мог закончиться трагедией, но благодаря оперативным действиям спасателей, обошлось без последствий. Подросток сорвался с водонапорной башни и застрял на высоте примерно трёх метров над землёй.

— Об этом случае незамедлительно сообщили сотрудники скорой помощи в службу спасения, — сообщили КП-Иркутск в агентстве ГО и ЧС города Улан-Удэ.

Используя специальное альпинистское снаряжение и аварийно-спасательный инструмент, спасатели провели сложную высотную эвакуацию. Пострадавшего сняли с опасной высоты и передали врачам, там ему оказывают необходимую помощь.

Что побудило парня забраться на водонапорную башню и почему он упал, пока остаётся неизвестным.

Ранее КП-Иркутск рассказала, что военнослужащий Алексей Горобец из Тулуна героически погиб в зоне СВО.