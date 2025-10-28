В Ревде местные жители несут цветы к месту аварии, в которой погибли две девочки

Вечером 27 октября в Ревде на улице Чехова произошло смертельное ДТП, в котором погибли две девочки. Утром 28 октября у стихийного мемориала, созданного местными жителями, продолжают собираться люди. Об этом сообщили в telegram-канале «Ревдинский рабочий».
— Среди цветов и игрушек лежит окровавленная шапочка и обувь погибших и пострадавшей девочек, — поделились очевидцы.
Как сообщает Госавтоинспекция Свердловской области, водитель «Лада» не справился с управлением и вылетел на тротуар. В этот момент три девочки стояли у магазина и ждали зеленый свет светофора.
После наезда на пешеходов водитель не остановился и врезался в здание. Две девочки погибли на месте, третью с тяжелыми травмами доставили в больницу.
Как установили силовики, 37-летний водитель был нетрезвым. Следственный комитет Ревды возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 6 статьи 264 УК РФ «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц, совершённое лицом, находящимся в состоянии опьянения».