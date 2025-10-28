Ричмонд
Семилетнего мальчика сбил водитель иномарки в Екатеринбурге

Ребенок переходил проезжую часть в зоне видимости пешеходного перехода.

Источник: ГИБДД

Дорожная авария, в которой пострадал несовершеннолетний пешеход, произошла вечером 27 октября на улице Софьи Перовской в Екатеринбурге. По данным ГИБДД, на 7-летнего ребенка, пересекающего проезжую часть в неположенном месте в зоне видимости пешеходного перехода, наехал 47-летний водитель Renault Logan.

Мальчика с различными травмами доставили в больницу.

Водитель прошел освидетельствование на состояние алкогольного опьянения — трезв. Мужчина пояснил, что ребенок неожиданно выбежал на дорогу из-за потока автомашин.

Информация о ДТП будет направлена в ПДН и в территориальную комиссию по делам несовершеннолетних для привлечения законных представителей к ответственности за ненадлежащее воспитание ребенка.