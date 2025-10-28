Раскрыто, где туристов чаще всего опаивают усыпляющим коктейлем и грабят

Чаще всего такие случаи происходят в Бразилии, особенно в Рио-де-Жанейро, где туристов травят прямо на пляжах и в ночных клубах. Похожие схемы замечены и в Польше, где клиентов стрип-клубов опаивают и выставляют завышенные счета, а также в ОАЭ, где жертв приглашают на «вечеринки» на яхтах, а затем вымогают деньги и угрожают арестом.