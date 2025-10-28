Кодовое слово «духи»: женщина из Черемховского района отдала мошенникам 7,5 млн

29-летний индивидуальный предприниматель из Братска перевёл аферистам около 2,5 млн рублей. С мужчиной связались якобы специалисты налоговой службы и попросили назвать код для предварительной записи на приём в ведомство. После этого пострадавшему на телефон пришло смс о взломе его аккаунта на «Госуслугах» (12+) с указанием телефона «горячей линии». «Сотрудница» колл-центра пояснила, что на имя братчанина пытаются оформить кредиты для дальнейшего финансирования запрещённой организации. Мужчину убедили перевести деньги на «зеркальный» счёт. Потерпевший обналичил свои сбережения, взял два кредита и перевёл деньги через банкомат на карты неизвестных лиц.