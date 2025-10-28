Ричмонд
Кодовое слово «духи»: женщина из Черемховского района отдала мошенникам 7,5 млн

Злоумышленники убедили пострадавшую перевести деньги на «безопасную ячейку».

Источник: Без источника

IrkutskMedia, 28 октября. В полицию обратилась жительница Черемховского района с заявлением о мошенничестве. На телефон 49-летней пострадавшей через мессенджер позвонил «сотрудник банка». Собеседник рассказал женщине, что якобы аферисты пытаются снять с её счета крупную сумму денег. Злоумышленник убедил потерпевшую перечислить деньги на «безопасную ячейку», чтобы избежать утраты накоплений.

Как уточняют в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области, аферист устроил женщине встречу с другим «сотрудником банка». Женщина сняла со своего счёта 4 млн рублей, пришла на встречу с пособником аферистов и, назвав кодовое слово «Духи», передала ему деньги. После чего лжеспециалист банка сообщил о том, что на счету сибирячки остались накопления, которые также необходимо внести на «безопасную ячейку». На вторую встречу пришёл тот же самый мужчина и забрал деньги. Суммарно женщина передала мошенникам 7,5 млн рублей.

29-летний индивидуальный предприниматель из Братска перевёл аферистам около 2,5 млн рублей. С мужчиной связались якобы специалисты налоговой службы и попросили назвать код для предварительной записи на приём в ведомство. После этого пострадавшему на телефон пришло смс о взломе его аккаунта на «Госуслугах» (12+) с указанием телефона «горячей линии». «Сотрудница» колл-центра пояснила, что на имя братчанина пытаются оформить кредиты для дальнейшего финансирования запрещённой организации. Мужчину убедили перевести деньги на «зеркальный» счёт. Потерпевший обналичил свои сбережения, взял два кредита и перевёл деньги через банкомат на карты неизвестных лиц.

После чего мужчину убедили «задекларировать» ювелирные изделия. Он сдал драгоценности в ломбард, а вырученные средства в размере 857 тысяч рублей перевел на «безопасный счёт».

Еще пять жителей Иркутской области стали жертвами лжеброкеров, фейковой службы доставки и псевдооператоров связи. Мошенники получили от потерпевших 3,8 млн рублей.

Всего за сутки семь жителей Иркутской области перечислили на счета мошенников почти 14 млн рублей.

Ранее агентство сообщало, что в Братске 25-летний местный житель стал жертвой мошенничества через социальную сеть. Молодой человек познакомился с девушкой, которая предложила встретиться в театре и прислала ссылку для покупки билетов.