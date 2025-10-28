Ричмонд
Интервалы движения увеличены на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Это связано с проверкой состава.

Источник: Петр Ковалев/ТАСС

На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии метро временно увеличены интервалы движения, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

В ведомстве отметили, что это связано с проверкой состава.

Ранее на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии произошло задымление. Сотрудники метрополитена использовали огнетушители для ликвидации тления шпалы на небольшом участке. Помощь экстренных служб не понадобилась, а безопасности пассажиров ничего не угрожало.

Кроме того, на южном участке Замоскворецкой линии временно увеличивали интервалы движения из-за человека на путях. Позже стало известно, что движение введено в график.