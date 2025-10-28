Интервалы движения увеличены на южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии

Ранее на станции «Текстильщики» Таганско-Краснопресненской линии произошло задымление. Сотрудники метрополитена использовали огнетушители для ликвидации тления шпалы на небольшом участке. Помощь экстренных служб не понадобилась, а безопасности пассажиров ничего не угрожало.