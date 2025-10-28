На южном участке серой ветки метро увеличены интервалы движения

На южном участке серой ветки Московского метрополитена временно увеличили интервалы движения для проверки состава. Об этом во вторник, 28 октября, сообщили в Департаменте транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы.
— На южном участке Серпуховско-Тимирязевской линии (9) временно увеличены интервалы движения для проверки состава, — передает Telegram-канал дептранса.
27 октября несколько десятков пассажиров электрички «Иволга 4.0», которая следовала по маршруту «Купавна — Очаково» на четвертом Московском центральном диаметре, случайно увезли в депо. Пассажирам пришлось прыгать на пути.
23 октября на южном участке Замоскворецкой линии метро были временно увеличены интервалы движения поездов. Причиной задержки стал человек, оказавшийся на путях.
16 октября движение поездов на участке Кировско-Выборгской метро Санкт-Петербурга от станции «Академическая» до «Девяткино» было приостановлено. Меры вводились из-за технической поломки состава.