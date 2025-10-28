Ричмонд
Минздрав Башкирии прокомментировал пожар в пансионате при РКБ им. Куватова

В РКБ имени Куватова произошло задымление, все были эвакуированы.

Источник: Комсомольская правда

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Возгорание случилось в пансионате при медицинском учреждении в вечернее время.

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, из здания были выведены медицинские работники и родственники пациентов, проживавшие в пансионате. Никто не пострадал, а сама больница продолжает работать в обычном режиме. Родственников пациентов, по словам главы ведомства, временно разместили в Дворце культуры «Медик».

По информации республиканского МЧС, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пожарные, прибывшие первыми на место происшествия, обнаружили открытое пламя на четвертом этаже пятиэтажного корпуса. В общей сложности из пансионата эвакуировали 63 человека.

Для ликвидации пожара привлекли 37 спасателей и 17 единиц специальной техники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего возгорания.

