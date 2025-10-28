Минздрав Башкирии прокомментировал пожар в пансионате при РКБ им. Куватова

Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, из здания были выведены медицинские работники и родственники пациентов, проживавшие в пансионате. Никто не пострадал, а сама больница продолжает работать в обычном режиме. Родственников пациентов, по словам главы ведомства, временно разместили в Дворце культуры «Медик».