Минздрав Башкирии прокомментировал пожар в пансионате при РКБ им. Куватова

В Республиканской клинической больнице имени Куватова в Уфе произошел пожар, который оперативно ликвидировали пожарные. Возгорание случилось в пансионате при медицинском учреждении в вечернее время.
Как сообщил министр здравоохранения Башкирии Айрат Рахматуллин, из здания были выведены медицинские работники и родственники пациентов, проживавшие в пансионате. Никто не пострадал, а сама больница продолжает работать в обычном режиме. Родственников пациентов, по словам главы ведомства, временно разместили в Дворце культуры «Медик».
По информации республиканского МЧС, площадь возгорания составила 18 квадратных метров. Пожарные, прибывшие первыми на место происшествия, обнаружили открытое пламя на четвертом этаже пятиэтажного корпуса. В общей сложности из пансионата эвакуировали 63 человека.
Для ликвидации пожара привлекли 37 спасателей и 17 единиц специальной техники. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего возгорания.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.