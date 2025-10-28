Выяснилось, кем на самом деле был бывший дальнобойщик и торговец свечами

В феврале 1991 года, в Техасе, он впервые настолько сильно сорвался, что оказался под арестом. Его задержали за изнасилование автостопщицы по имени Мэри Энн Ньютон. Он подобрал её на трассе, связал, избил и попытался задушить. Девушке удалось сбежать, вырвавшись из его рук. Болдуина арестовали, он признался в нападении, но вскоре дело закрыли: они заключили досудебное соглашение, и мужчина выплатил компенсацию. Для системы он был просто ещё один агрессивный водитель, не более. Для себя — человек, который только что понял, что способен на большее.