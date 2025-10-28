Житель Чусового украл со склада колонии 49 банок тушенки

Чусовской суд вынес приговор местному жителю за кражу 49 банок тушёнки со склада исправительной колонии. Летом 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на продовольственный склад и тайно вынес продукты.
— С учётом всех обстоятельств — наличия смягчающих факторов и повторного нарушения закона — суд назначил ему один год лишения свободы. Однако тюремное заключение было заменено на принудительные работы сроком на один год с удержанием 10% от заработка в государственный бюджет, — сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.
Приговор ещё не вступил в законную силу.