Житель Чусового украл со склада колонии 49 банок тушенки

Его осудили, назначили принудительные работы.

Источник: Комсомольская правда

Чусовской суд вынес приговор местному жителю за кражу 49 банок тушёнки со склада исправительной колонии. Летом 2025 года мужчина в состоянии алкогольного опьянения проник на продовольственный склад и тайно вынес продукты.

— С учётом всех обстоятельств — наличия смягчающих факторов и повторного нарушения закона — суд назначил ему один год лишения свободы. Однако тюремное заключение было заменено на принудительные работы сроком на один год с удержанием 10% от заработка в государственный бюджет, — сообщили в пресс-службе Чусовского городского суда.

Приговор ещё не вступил в законную силу.