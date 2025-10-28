На Урале на месте ДТП, в котором погибли две девочки, создан стихийный мемориал

Ранее полиция установила личности погибших в ДТП — они являлись родными сёстрами. Ещё одна девочка находится в больнице в тяжёлом состоянии. Напомним, водитель легковушки сбил трёх девочек у магазина. По предварительной информации, 37-летний водитель автомобиля Lada совершил наезд на детей, ожидавших на тротуаре у пешеходного перехода. После этого машина врезалась в здание. Виновник ДТП мог находиться в состоянии алкогольного опьянения.