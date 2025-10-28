Ричмонд
Мэр Швец сообщила о прекращении водоснабжения на Сахалине из-за блэкаута

Массовое отключение электроэнергии на юге и в центре Сахалина привело к прекращению водоснабжения. Об этом заявила мэр Анивского района Светлана Швец в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

По её словам, водоснабжение поддерживается за счёт генераторов, однако напор воды слабый, что вызывает перебои, в первую очередь, на верхних этажах зданий. Аварийные бригады проводят обследование сетей для выявления возможных утечек. Власти планируют организовать подвоз воды. Волонтёры оказывают помощь в доставке бутилированной воды пожилым людям, инвалидам и семьям с маленькими детьми.

«В связи с перебоями с водоснабжением будет производиться подвоз воды по ориентировочному графику. Дополнительно я обратилась к волонтёрам “Единой России”, чтобы помогли с развозом бутилированной воды на дом для лиц старшего поколения, людей с ограниченными возможностями и мамочек с грудными детьми», — сообщила Швец.

Перебои с водоснабжением вызвали также отключения теплоснабжения в некоторых домах. Ситуацию лично контролирует министр энергетики Дмитрий Куварин.

Ранее на Сахалине произошел масштабный блэкаут, оставивший без света несколько районов и городов. Электроснабжение пропало в Южно-Сахалинске, Макарове, Поронайске, Углегорске, Холмске, Томари и Корсакове. Очевидцы сообщали о яркой вспышке в районе ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

