На Сахалине энергетики стабилизовали работу высоковольтной сети

Напомним, в 07:40 по местному времени несколько районов и городов Сахалина остались без света. Очевидцы сообщали о яркой вспышке на ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению. Как сообщил губернатор Сахалинской области, причиной нарушения электроснабжения является обрыв грозотроса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. Повреждённый грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защитных алгоритмов.