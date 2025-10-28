На Сахалине энергетики стабилизовали работу высоковольтной сети

«Основные усилия энергетиков сейчас сосредоточены на восстановлении электроснабжения на локальных участках, запитанных от распределительных сетей среднего и низкого класса напряжения. Именно эти линии обеспечивают подачу электроэнергии непосредственно в жилые кварталы и отдельные объекты», — говорится в сообщении.
Генеральный директор компании Павел Яковлев отметил, что включение потребителей производится поэтапно в ускоренном режиме. «Сахалинэнерго» также принесло извинения за неудобства и поблагодарило за терпение.
Напомним, в 07:40 по местному времени несколько районов и городов Сахалина остались без света. Очевидцы сообщали о яркой вспышке на ТЭЦ-1, предшествовавшей отключению. Как сообщил губернатор Сахалинской области, причиной нарушения электроснабжения является обрыв грозотроса на линии электропередачи, которая соединяет две ключевые подстанции в Южно-Сахалинске. Повреждённый грозотрос упал на провода, что привело к автоматическому срабатыванию защитных алгоритмов.
