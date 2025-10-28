Ричмонд
В Ташкенте мужчина получил 5 суток ареста за то, что в течение нескольких дней преследовал незнакомую девушку

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В Юнусабадском районе Ташкента был вынесен очередной странный приговор по делу о сексуальном домогательстве. Как сообщается в материалах суда (есть в распоряжении редакции), в органы внутренних дел обратилась девушка, заявившая, что 9 сентября на протяжении нескольких часов за ней следил неизвестный 44-летний мужчина.

Источник: Vaib.Uz

По словам потерпевшей, мужчина преследовал её на улице, неоднократно делал в её адрес комплименты, спрашивал, где она учится, отпускал комментарии интимного характера, говорил, что она «красавица» и выражал недвусмысленный интерес.

Как отметили родственники девушки, подобные действия повторялись в течение нескольких дней: даже если девушка меняла маршрут из учебного заведения по пути домой, мужчина продолжал следовать за ней. В итоге у девушки развился страх, и она стала бояться ходить на занятия.

На суде нарушитель свою вину признал лишь частично — он утверждал, что не имел намерения совершать сексуальные домогательства, раскаялся и попросил суд проявить к нему снисхождение. Мужчина женат, имеет троих детей и работает плотником. Ранее к административной ответственности он не привлекался.

Суд квалифицировал его действия по части 1 статьи 41−1 Кодекса об административной ответственности (Сексуальное домогательство). В итоге мужчине назначено наказание в виде пяти суток административного ареста.

Этот случай вновь поднимает вопрос о том, насколько действенными являются меры против преследования и домогательств на улицах, и достаточно ли суровы наказания для подобных правонарушителей.