В Ташкенте мужчина получил 5 суток ареста за то, что в течение нескольких дней преследовал незнакомую девушку

Vaib.uz (Узбекистан. 28 октября). В Юнусабадском районе Ташкента был вынесен очередной странный приговор по делу о сексуальном домогательстве. Как сообщается в материалах суда (есть в распоряжении редакции), в органы внутренних дел обратилась девушка, заявившая, что 9 сентября на протяжении нескольких часов за ней следил неизвестный 44-летний мужчина.