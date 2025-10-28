Минлесхоз Приамурья подал иск к «Ангаре» на 535 тысяч за крушение Ан-24

«Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к акционерному обществу “Авиакомпания “Ангара” с требованием о взыскании ущерба причинённого лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолёта АН-24 на территории лесного участка в квартале 183 часть выдела 18 Тындинского участкового лесничества ГКУ Амурской области “Тындинского лесничества” в размере 535 004 ₽”, — говорится в заявлении.
Исковое заявление оформлено в соответствии с положениями частей 1 и 2 статьи 227 Арбитражного процессуального кодекса РФ, что позволяет суду проводить рассмотрение по упрощённой процедуре. Отзыв на иск от ответчика ожидается до 12 ноября.
Напомним, 24 июля в Амурской области потерпел крушение самолёт Ан-24, выполнявший рейс Хабаровск — Благовещенск — Тында. На борту находились 48 человек, включая пятерых детей. Выжить не удалось никому. Ранее Росавиация лишила авиакомпанию «Ангара» лицензии на коммерческие перевозки с 5 ноября. Причиной стали нарушения норм безопасности.
