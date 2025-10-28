Минлесхоз Приамурья подал иск к «Ангаре» на 535 тысяч за крушение Ан-24

«Министерство лесного хозяйства и пожарной безопасности Амурской области обратилось в Арбитражный суд Иркутской области с исковым заявлением к акционерному обществу “Авиакомпания “Ангара” с требованием о взыскании ущерба причинённого лесному фонду вследствие крушения пассажирского самолёта АН-24 на территории лесного участка в квартале 183 часть выдела 18 Тындинского участкового лесничества ГКУ Амурской области “Тындинского лесничества” в размере 535 004 ₽”, — говорится в заявлении.