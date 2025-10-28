Ричмонд
+12°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

На трассе «Енисей» перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

10 человек пострадали в ДТП с пассажирским автобусом в Туве.

Источник: Комсомольская правда

В Пий-Хемском районе Тувы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали десять человек. Данная информация была распространена пресс-службой МВД по Республике Тыва.

Инцидент произошел на 770-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей». 62-летний житель Кызыла, управлявший микроавтобусом «Тойота Хайс», не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля с проезжей части и его последующему переворачиванию.

В результате аварии три пассажира были доставлены в Пий-Хемскую центральную районную больницу, а еще семь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью в Республиканскую больницу № 1 города Кызыла.

Ранее в Крыму произошло жуткое ДТП с большегрузом. Водитель фуры, 58-летний мужчина, сдавал назад и наехал на легковой автомобиль. В результате столкновения погибли все пассажиры легковушки: 34-летняя женщина, 38-летний мужчина и их 8-летний сын.