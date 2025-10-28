На трассе «Енисей» перевернулся пассажирский автобус: есть пострадавшие

В Пий-Хемском районе Тувы произошло ДТП с пассажирским автобусом, в результате которого пострадали десять человек. Данная информация была распространена пресс-службой МВД по Республике Тыва.
Инцидент произошел на 770-м километре федеральной автодороги Р-257 «Енисей». 62-летний житель Кызыла, управлявший микроавтобусом «Тойота Хайс», не справился с управлением, что привело к съезду автомобиля с проезжей части и его последующему переворачиванию.
В результате аварии три пассажира были доставлены в Пий-Хемскую центральную районную больницу, а еще семь человек самостоятельно обратились за медицинской помощью в Республиканскую больницу № 1 города Кызыла.
