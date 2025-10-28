Благоустройство Театральной улицы в Уфе отменили из-за нехватки денег

Однако в министерстве ЖКХ Башкирии сообщили о сокращении субсидий на благоустройство на 61 миллион рублей, из которых 32,4 миллиона предназначались специально для Театральной улицы. Это решение объяснили необходимостью снижения нагрузки на бюджет. В результате мэрия Уфы признала невозможность выполнения условий контракта и расторгла соглашение с подрядчиком.