Благоустройство Театральной улицы в Уфе отменили из-за нехватки денег

В Уфе отказались от планов по преобразованию Театральной улицы, которая должна была стать пешеходной зоной. Контракт с подрядной организацией расторгли всего через три дня после его подписания по причине недостаточного финансирования.
Идея преображения 300-метровой улицы впервые прозвучала в июле прошлого года от главы Башкирии Радия Хабирова. Затем мэр Уфы Ратмир Мавлиев подтвердил намерение создать здесь преимущественно пешеходное пространство, оформленное в театральной тематике. Эта улица связывает две центральные дороги — Заки Валиди и Пушкина, начинаясь от Башкирского драмтеатра и заканчиваясь у здания Первого губернского музея.
Согласно первоначальным расчетам, работы оценивались в 232 миллиона рублей, которые планировали поровну разделить между городским и республиканским бюджетом. В заключенном с «Уралагротехсервисом» договоре фигурировала сумма 246,2 миллиона рублей.
Однако в министерстве ЖКХ Башкирии сообщили о сокращении субсидий на благоустройство на 61 миллион рублей, из которых 32,4 миллиона предназначались специально для Театральной улицы. Это решение объяснили необходимостью снижения нагрузки на бюджет. В результате мэрия Уфы признала невозможность выполнения условий контракта и расторгла соглашение с подрядчиком.
