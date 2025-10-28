Гендиректора «Облкомуннэнерго» подозревают в хищении 20 миллионов из бюджета

Генерального директора «Облкомуннэнерго» Дмитрия Буданова подозревают в хищении 20 миллионов рублей из бюджета Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Его обвиняют в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».