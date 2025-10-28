Ричмонд
Гендиректора «Облкомуннэнерго» подозревают в хищении 20 миллионов из бюджета

Дмитрия Буданова подозревают в хищении 20 миллионов из бюджета Нижнего Тагила.

Источник: Комсомольская правда

Генерального директора «Облкомуннэнерго» Дмитрия Буданова подозревают в хищении 20 миллионов рублей из бюджета Нижнего Тагила. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на свой источник. Его обвиняют в совершении преступления по статье 159 УК РФ «Мошенничество в особо крупном размере».

— По предварительным данным, топ-менеджера подозревают в присвоении денег, выделенных властями на строительство мусоросортировочного комплекса, полигона и практически двух сотен площадей для мусора, — отмечает издание.

Напомним, что 10 октября Ленинский районный суд полностью удовлетворил иск Генпрокуратуры. Ведомство взыскивало активы уральских миллиардеров Алексея Борова и Артема Бикова в доход государства. В их число входит «Облкомуннэнерго».