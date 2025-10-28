Окончен поиск женщины, которая вышла из трамвая и бесследно исчезла в Перми

Речь идёт о пермячке, которая исчезла в Мотовилихинском районе накануне вечером. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что около 17:30 часов 77-летняя женщина вышла из трамвая на остановке «Ивановская» и ушла в неизвестном направлении. С того момента пропавшую не видели, а поисковые отряды опубликовали ориентировки с её фотографией.