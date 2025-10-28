Окончен поиск женщины, которая вышла из трамвая и бесследно исчезла в Перми

Поиск женщины, которая вышла из трамвая в Перми и бесследно исчезла, был остановлен, сообщили волонтёры отряда «Регион59 — поиск пропавших людей».
Речь идёт о пермячке, которая исчезла в Мотовилихинском районе накануне вечером. Сайт perm.aif.ru рассказывал, что около 17:30 часов 77-летняя женщина вышла из трамвая на остановке «Ивановская» и ушла в неизвестном направлении. С того момента пропавшую не видели, а поисковые отряды опубликовали ориентировки с её фотографией.
Было известно, что женщина нуждалась в медицинской помощи. Утром 28 октября в поисковом отряде «Регион59 — поиск пропавших людей» сообщили, что поиски были остановлены.
«Найдена! Жива!», — рассказали волонтёры.
О том, где именно удалось отыскать пенсионерку, в организации не сообщили. В отряде поблагодарили неравнодушных жителей города за помощь и призвали снять репосты с сообщениями о пропаже женщины.