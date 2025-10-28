Житель Башкирии осужден за убийство сожительницы

В Иглинском районе Башкирии вынесен приговор по уголовному делу о смертельном ранении женщины. Местный житель признан виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть потерпевшей, сообщает пресс-служба республиканской прокуратуры.
Суд установил, что в июне этого года между мужчиной и его сожительницей произошел конфликт из-за ревности. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, мужчина схватил кухонный нож и нанес женщине удар в область бедра. Полученное ранение оказалось смертельным.
Отмечается, что подсудимый полностью признал свою вину. В результате суд назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы, которые он проведет в исправительной колонии строгого режима.
