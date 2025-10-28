Ричмонд
Пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

В январе в полицию Автозаводского района Тольятти обратилась 76-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве, передает ГУ МВД по Самарской области.

Женщина рассказала, что на ее мобильный позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции — якобы злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся деньги на счета мошенников. По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо было срочно обналичить имеющиеся средства и перевести их на безопасный счет.

Поддавшись манипуляциям злоумышленника, тольяттинка через банкомат внесла на неизвестный счет свои сбережения — более 1,7 млн рублей.

По факту мошенничества в особо крупном размере возбуждено уголовное дело.