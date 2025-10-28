Пенсионерка из Тольятти отдала мошенникам более 1,7 млн рублей

Женщина рассказала, что на ее мобильный позвонил неизвестный под видом сотрудника службы безопасности одного из банков. Он сообщил, что зафиксированы подозрительные операции — якобы злоумышленники завладели личными данными пенсионерки и пытаются оформить кредит на ее имя, получить доступ к ее счету и вывести имеющиеся деньги на счета мошенников. По словам собеседника, чтобы обезопасить свои сбережения, заявительнице необходимо было срочно обналичить имеющиеся средства и перевести их на безопасный счет.