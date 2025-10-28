Суд признал незаконными объявления о сдаче жилья исключительно мусульманам

Савеловский суд Москвы признал незаконным размещение объявлений о сдаче жилья исключительно мусульманам. Соответствующее решение содержится материалах дела.
— Признать информацию, распространяемую посредством сети Интернет по электронным адресам информацией, распространение которой в Российской Федерации запрещено. Решение подлежит немедленному исполнению, — цитирует решение суда ТАСС.
Так, в одном из Telegram-каналов были опубликованы два объявления: одно из них было о сдаче однокомнатной квартиры у метро «Щелковская», в тексте говорилось, что недвижимость сдается исключительно для мусульман. В другой публикации предлагалось арендовать дом в деревне Дроздово с пометкой «сдается мусульманам».
Ранее совет улемов Духовного управления мусульман выпустил фетву, запрещающую доставщикам перевозить алкоголь, свинину, азартные игры, идолов и предметы языческого культа. Там добавили, что все перевозимые курьерами товары теперь должны разделяться на халяльные и харамные, то есть запрещенные.
Официанта уволили из ресторана «Тарас Бульба» в районе Южное Бутово из-за того, что тот принес гостям-мусульманам свиное сало. Женщина рассказала, что внешне опознать то, что гости исповедуют ислам, было невозможно.